الصحة بغزة: أي قادم للقطاع عبر معبر رفح يجب التقيد بالحجز المنزلي 14 يوماً

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، على وجوب التزام جميع العائدين عبر معبر رفح البري، بالتقيد بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ الدخول إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، وصلنا نسخة منه، اليوم الأحد، إن الالتزام بهذه التعليمات جزء من أمن المجتمع الصحي.

ودعت الصحة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالف لتلك التعليمات عبر التواصل على الرقم المجاني 103 والوزارة.

وذكرت أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ستقوم بحجره إجبارياً في مركز الحجر الصحي في معبر رفح بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى.