سلطة النقد تتخذ اجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، مساء أمس السبت، عن سلسلة اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع ترك الحرية للمصارف لاغلاق أي من فروعها وتقليص ساعات العمل وفقاً لما تراه، حرصاً على سلامة العاملين في القطاع المصرفي والمتعاملين معه.

وفي تفاصيل الإجراءات التي عممتها سلطة النقد، دعت لضرورة تفعيل المصرف لخطط الطوارئ واستمرارية العمل المعدة من طرفه ومراقبة الأوضاع في المناطق المتأثرة بالفيروس، وتكليف فريق إدارة الأزمات في المصرف بالعمل على مدار الساعة لمواجهة أية حالات أو تطورات على مستوى موظفي المصرف وفروعه.

وأكدت سلطة النقد، تفعيل خطط الطوارئ في المصارف التعامل مع الموظفين المشتبه بإصابتهم بالفيروس، ومتابعة التعليمات والإرشادات والنشرات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة والالتزام بها، والحد من التعامل مع المستندات وأوراق الشبكات وأوراق النقد خاصة في فروع المحافظات التي يظهر فيها المرض.

وقالت: يجوز للمصارف وبعد إعلام سلطة النقد إغلاق الفروع في المحافظات التي يعلن فيها عن وجود تفشي للمرض استنادا إلى قرارات وزارة الصحة بالخصوص، واتخاذ الاجراءات الوقائية للتعامل مع الأوراق المالية والشركات والعملات الورقية وأجهزة الصراف الالي، ومراعاة الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية بالحد الأدنى وحث العملاء على استخدام الخدمات المالية عبر الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية والهاتف أو إبلاغ العملاء بشكل مسبق عند انقطاع أي من الخدمات المالية التي يتم تقديمها.

كما قررت سلطة النقد تعليق فروع المصارف أيام السبت، وترك حرية تخفيض ساعات العمل إلى الحد الأدنى في المحافظات والمدن التي ينتشر فيها المرض، إلى المصارف.

كما تضمنت إجراءات سلطة النقد، تعقيم المقرات وأجهزة الصراف الآلي والنقد بما يشمل النقد المستلم والمسلم والمنقول، وبث رسائل التوعية حول سبل الوقاية من الفيروس على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات التي من شأنها مخاطبة أوسع شريحة ممكنة من العملاء، وإلغاء كافة الفعاليات، والندوات والنشاطات، والابتعاد عن أماكن التجمعات.