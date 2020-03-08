وفاة شاب في شجار عائلي وسط جنين

توفي شاب اليوم الأحد ، إثر شجار عائلي وقع وسط مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر طبية، أن الشاب محمود السعدي في العشرينات من عمره، توفي إثر شجار عائلة وسط مدينة جنين.