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إصابة 47 شخصاً بكورونا من الوفد اليوناني الذي زار فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة - وكالات
  • 09:09 - 08 مارس 2020
فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (1) فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (1)
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أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل 21 إصابة جديد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة من أعضاء الوفد الذي زار فلسطين و"إسرائيل" ومصر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 66 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "lifo" اليوناني أنه من بين هؤلاء 47 حالة جراء تفشي المرض في المجموعة التي زارت فلسطين و"إسرائيل" ومصر (47 من أعضاء المجموعة و4 من ذويهم).

وذكرت الصحة اليونانية أن شخصا واحدا فقط من المجموعة وصفت حالته بالحرجة ولكنها مستقرة حيث يعاني البالغ من العمر 66 عاماً من التهاب رئوي حاد ويخضع للعلاج في وحدة العناية المكثفة.

يشار إلى أن الوفد اليوناني الذي أقام في فندق بمدينة بيت لحم، تسبب في نقل الفايروس لبعض العاملين في الفندق.

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