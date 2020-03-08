الداخلية تحذر مروجي الاخبار الزائفة حول كورونا بالملاحقة القانونية

حذرت وزارة الداخلية في رام الله، مروجي الأخبار الزائفة والإشاعات بشأن فيروس كورونا بأنه سيتم ملاحقتهم وإحالتهم للنيابة العامة بتهمة محاولة إثارة الفزع والتي من شأنها أن تعرضه لعقوبة ومساءلة قانونية.

دعت الداخلية، وسائل الإعلام والمواطنين كافة إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بانتشار فيروس كوفيد-19 "كورونا" في أي من محافظات الوطن، وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي.

وأكدت وزارة الداخلية على أهمية تحري الدقة في نشر أي شيء خلال حالة إعلان الطوارئ، وعدم نشر أو تناقل الأخبار التي من شأنها أن تمس بالأمن الداخلي وبالسلم الأهلي، والالتزام بما تصدره اللجنة الاعلامية المكلفة من قبل رئيس الوزراء وزير الداخلية