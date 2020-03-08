كورونا يتراجع في الصين ويتقدم في دول العالم

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينيّة أن فيروس كورونا يواصل تراجعه في الصين، في الوقت الذي يشهد فيه الفيروس انتشاراً واسعاً في دول العالم.

وتستمر أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس في الارتفاع بمناطق عدة من العالم، حيث أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم حول العالم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى، الفيروس، اليوم الأحد إلى وفاة 27 شخصا في الصين، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 3097.

كما تم تشخيص 44 إصابة جديدة بكورونا، غالبيّتها سُجّلت في مقاطعة هوباي التي انطلق منها الفيروس في كانون الأول/ديسمبر.

إلى ذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل بعدما انهار، أمس السبت، فندق كان يستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين، بحسب ما أفادت، اليوم الأحد، وزارة الشؤون الطارئة الصينية.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن من أصل 71 شخصًا حوصروا لحظة وقوع الكارثة في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، تم إخراج 42 من تحت الانقاض بينهم خمسة أشخاص في حالة خطيرة وأربعة قتلى.

ويواصل الفيروس الانتشار في العالم، ففي إيطاليا وضع ملايين الأشخاص في شمال إيطاليا في الحجر الصحي في محاولة لاحتواء فيروس كورونا، بحسب مرسوم وقعه فجر اليوم الأحد، رئيس الحكومة الإيطالية جيوسيبي كونتي.

وأعلن كونتي عبر تويتر توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض ابتداء من صباح اليوم الأحد، قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا بما في ذلك ميلانو والبندقية.

ووفقا لنص هذا المرسوم، يجب أن يقتصر التنقل في هذه المنطقة على المتطلبات المهنية وحالات الطوارئ الصحية. كما تحظر جميع الأحداث الثقافية أو الرياضية أو الدينية.

وباتت إيطاليا إحدى أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد خارج الصين القارية التي رصد فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.

واحصت إيطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية إلى 233 فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5883، بحسب حصيلة رسمية.

واكتشفت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بلغاريا تم تشخيصهما لدى رجل يبلغ من العمر 27 عاما وامرأة تبلغ 75 عاما لم يسافرا إلى الخارج، بحسب ما اعلن مدير مركز الأمراض المعدية تودور كانتاردجييف.

وفي الأرجنتين وأميركا اللاتينية، توفي رجل في الرابعة والستين من عمره في بوينس آيرس بعد إصابته بكورونا، ليكون بذلك أول شخص يتوفى جراء الفيروس المستجد في أميركا اللاتينية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأميركية بفيروس كورونا بعد عودته من السفر للخارج، فيما تعد ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري أميركي. وقال متحدث باسم البنتاغون إن "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج حيث كان في مهمة رسمية. وتم إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر والبيت الأبيض".