طقس فلسطين اليوم : منخفض جوي نهاية الأسبوع

توقعت الراصد الجوي ، أن يطرأ اليوم الأحد ارتفاعاً على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمساً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم غدٍ الاثنين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى قليل الغيوم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. على أن يطرأ انخفاضا على درجات الحرارة يوم الثلاثاء قليلاً، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويم الخميس، ويكون الطقس غالباً غائم، ودافئاً نسبياً نهاراً، وخلال ساعات المساء والليل تسقط أمطار تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط أمطار تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق كافة المناطق، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تخف حدة الأمطار، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، ويحذر من تشكل السيول، كما من المتوقع تجدد الامطار بقوة يوم السبت.