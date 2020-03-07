ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا لدى الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل إصابة أربع حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين في الكيان إلى 25 حالة.

يشار إلى أنَّ "يديعوت أحرنوت" اوضح أن أحد المصابين الـ 25، سائق فلسطيني من مدينة القدس المحتلة، تفاقمت حالته الصحية، ويخضع للتنفس الصناعي.

وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.