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بث مباشر: لمباراة الوداد البيضاوي والنجم الساحلي التونسي WAC VS ESS

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:00 - 07 مارس 2020
بث مباشر: لمباراة الوداد البيضاوي والنجم الساحلي التونسي WAC VS ESS بث مباشر: لمباراة الوداد البيضاوي والنجم الساحلي التونسي WAC VS ESS
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انطلقت مباراة نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي مقابل الوداد البيضاوي المغربي في مباراة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة.

وبدأت المباراة في تماما الساعة التاسعة مساءً.

 

 

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