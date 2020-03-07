بث مباشر: لمباراة الوداد البيضاوي والنجم الساحلي التونسي WAC VS ESS

انطلقت مباراة نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي مقابل الوداد البيضاوي المغربي في مباراة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة.
وبدأت المباراة في تماما الساعة التاسعة مساءً.
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