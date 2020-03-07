أسعار الكمامات تشهد ارتفاعاً كبيراً مع تفشي فيروس كورونا

رفعت الشركات العالمية النشطة في مجال صناعة وتجارة الكمامات الواقية ومنتجات العناية الطبية والتعقيم، أسعار البيع الخاص بالكمامات الواقية أضعافاً مضاعفة مقارنة بالفترة ما قبل اكتشاف كورونا.

وشهدت الشركات والاسواق العالمية وتحديدا في الشرق الاوسط وفلسطين ارتفاعا كبيرا في أسعار الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة الاقتصادية "وثيقة"، عروض اسعار قدمت من قبل شركة في سنغافورة لصالح شركة فلسطينية، تظهر بأن السعر في بلد المنشأ للقطعة الواحدة من الكمامات تجاوز 0.42 سنت، أي ما يعادل مبلغ 21 $ للكرتونة التي تحتوي على 50 قطعة.

وهذه الاسعار غير شاملة لتكاليف النقل والجمارك والضرائب.





