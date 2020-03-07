ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أسعار الكمامات تشهد ارتفاعاً كبيراً مع تفشي فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:45 - 07 مارس 2020
كمامات طبية كمامات طبية
مشاركة

رفعت الشركات العالمية النشطة في مجال صناعة وتجارة الكمامات الواقية ومنتجات العناية الطبية والتعقيم، أسعار البيع الخاص بالكمامات الواقية أضعافاً مضاعفة مقارنة بالفترة ما قبل اكتشاف كورونا.

وشهدت الشركات والاسواق العالمية وتحديدا في الشرق الاوسط وفلسطين ارتفاعا كبيرا في أسعار الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة الاقتصادية "وثيقة"، عروض اسعار قدمت من قبل شركة في سنغافورة لصالح شركة فلسطينية، تظهر بأن السعر في بلد المنشأ للقطعة الواحدة من الكمامات تجاوز 0.42 سنت، أي ما يعادل مبلغ 21 $ للكرتونة التي تحتوي على 50 قطعة.

وهذه الاسعار غير شاملة لتكاليف النقل والجمارك والضرائب.

thumb
rAKtS8SowFm8U3vdFJBlv85oVbi3T0KDnNDnHgUZ
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات