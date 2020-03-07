هل يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا في رام الله؟!

نفت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله اليوم السبت، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة رام الله.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم خلو جميع المحافظات من أي إصابات بالمرض باستثناء مدينة بيت لحم، مؤكدة أن المحتجزين في مراكز الحجر الصحي في بيت لحم وأريحا بصحة جيدة.

وأوضح ملحم، أنَّ ستة أشخاص، من بينهم صحفيون فلسطينيون وأجانب عملوا في مدينة بيت لحم خلال اليومين الماضيين وعرضوا أخذ عينات منهم للفحص المخبري للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الكورونا، وطلبوا من وزارة الصحة تزويدهم بشهادة خلو من المرض لكي يتمكنوا من التوجه للعمل في "إسرائيل" التي اشترطت عليهم ذلك، وقد غادروا المستشفى للحجر المنزلي بعد أن لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأكدت وزارة الصحة أنه ليس من مهمتها منح شهادات خلو من المرض لأي من طالبي تلك الشهادة.