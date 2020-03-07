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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"العمل الخيري" في "الجهاد" يوزّع طردوا غذائية على الأسر المستورة وسط القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:34 - 07 مارس 2020
الجهاد الإسلامي الجهاد الإسلامي
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نفذت لجنة المؤسسات والعمل الخيري بدائرة المنظمات الشعبية والأهلية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، امس، مشروع توزيع طرود غذائية تضم خضروات ولحوم على نحو (٢٠٠) أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأوضحت اللجنة ، ان هذا المشروع يأتي في سياق المشاريع التفاصيل التي تنفذها لصالح الأسر المستورة في القطاع؛ لمساعدتها في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها نتيجة الحصار الظالم المفروض على القطاع.

وأكدت اللجنة عزمها المضي قدما في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرية، للحد من الآثار  الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشي الفقر والبطالة في أوساط شرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني المحاصر في القطاع.

ودعت اللجنة الخيّرين والميسورين من أبناء شعبنا بالالتفات إلى الشرائح المهمشة من مجتمعنا وتقديم يد المساعدة والعون لهم حتى يتمكنوا من التغلب على الصعوبات المعيشية التي يمرون بها، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق تعزيز صمود شعبنا على أرضه.

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