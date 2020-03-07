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ما سر الدفتر الأسود الذي لا يرافق جيب أردوغان؟!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:56 - 07 مارس 2020
اردوغان اردوغان
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كشفتْ وسيلة اعلام تركية سر الدفتر الأسود الذي يصطحبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل اجتماعاته، إذ لا يفارق الدفتر جيب اردوغان.

وأوضحت وكالة "نيو ترك بوست" انَّ أردوغان جميع لقاءاته المهمة مع هذا الدفتر ذو الغلاف الأسود لتدوين ملاحظاته فيه ومتابعة التطورات من خلال سؤال وزراءه عن الملاحظات التي سجلها في وقت لاحق مستعيناً بالدفتر.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الدفتر لم ينفصل عن أردوغان منذ اليوم الأول من حياته السياسية مشيرة إلى أن الرئيس التركي استعان في اجتماعه الأخير بأقلام من ثلاثة ألوان مختلفة، الأحمر والأزرق والأسود لتدوين ملاحظاته.

ويصطحب أردوغان دفتر ملاحظاته في اجتماعات الحزب، وكذلك في اجتماعات مجلس الوزراء، ترسل الملاحظات الواردة في هذا الكتاب إلى الوزراء.

 

 

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