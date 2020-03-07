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دعا كبار السن لتجنب الصلاة في المساجد

عالم فيروسات: لا تخاوفوا من كورونا .. آلاف المصابين شفوا بطريقة طبيعية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:40 - 07 مارس 2020
البروفيسور مكي هو خبير ومستشار معتمد لدى منظمة الصحة العالمية في مجال علم الفيروسات (الجزيرة) البروفيسور مكي هو خبير ومستشار معتمد لدى منظمة الصحة العالمية في مجال علم الفيروسات (الجزيرة)
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اعتبر رئيس قسم الفيروسات التنفسية والسرطانية في المعهد الطبي الفرنسي الدكتور يحيى مكي عبد المؤمن، أن فيروس كورونا المستجد أصبح وباء عالميا، وتكمن خطورته في أنه فيروس معدٍ.

وأوضح عبد المؤمن إلى أنَّ الفيروس قد يتحول إلى مرض فتاك فقط بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أجهزة مناعتهم ضعيفة.

وعلى الرغم من تصريحاته المقلقة إلى أن عبد المؤمن دعا إلى عدم التهويل من خطورة الفيروس، كون أنَّ آلاف المرضى شفوا منه تماما من دون أدوية، بفضل أجهزة المناعة الطبيعية.

وتوقع إيجاد لقاح للفيروس قريبا، مؤكدا أن لا مخاوف لحد الآن منه، ما لم تدخل عليه طفرات جينية.

ودعا عالم الفيروسات، المسلمين المسنين والمرضى بالزكام على وجه الخصوص إلى تجنب أداء الصلاة في المساجد حفاظا على سلامة باقي المسلمين ودرءا لانتشار الفيروس.

كما حذر رئيس قسم الفيروسات التنفسية والسرطانية في المعهد الطبي الفرنسي، من انتشار بعض الوصفات الطبية في العالم العربي، التي يزعم أصحابها أنها تعالج فيروس كورونا، في حين أنها قد تكون لها مضاعفات خطيرة على صحة المريض.

 

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