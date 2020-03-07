عريضة مطالبة بالإفراج عن القيادي حسام خضر من سجون السلطة

طالبت مجموعة من النواب والأكاديميين وأصحاب الرأي السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن القيادي في حركة فتح والنائب التشريعي السابق "حسام خضر" المعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وتداولت المجموعة اليوم السبت، عريضة للتوقيع عليها للمطالبة بالإفراج الفوري عن "خضر"، ورفض الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وجاء في العريضة التي وصلت لفلسطين اليوم" ووقع عليها العشرات:" نحن الموقعون ادناه من نوابٍ وأكاديميين ومفكرين واصحاب الرأي نؤكد على رفضنا لاعتقال الزميل والمناضل "حسام خضر" ونطالب السيد الرئيس بدواعي الاخوة الوطنية الفلسطينية وحراجة الموقف العام بإصدار اوامره للإفراج عن النائب السابق "حسام خضر" فمكان النواب القدامى والحالين والقادمين وايضا المناضلين واصحاب الوأي هو بين شعبهم".

وكان خضر قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة إعتقاله بعد اقتحام قوات الأمن الوقائي منزله في مخيم بلاطة شرقي نابلس، وإعتقاله فجر أمس الجمعة.

وفي حديث مع " فلسطين اليوم" قال حسن خريشه، النائب السابق في المجلس التشريعي، وأحد الموقعين على هذه العريضة، إن التوجه بهذه العريضة جاء في ظل الظرف العام الذي تعيشه فلسطين، فمن الصعب ان نتقبل اعتقال النواب على خلفيه الرأي في هذا الوقت".

وقال خريشة، والذي زار عائلة النائب السابق خضر:" يجب ان نكون بدرجة عالية من التصالح في هذه الظروف الصعبة بدلا من هذه الممارسات والتعامل معه كالمجرمين".