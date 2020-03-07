الصحة تصدر تعليمات للمسافرين القادمين إلى قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تعليمات للمسافرين القادمين إلى قطاع غزة، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وطالب الوزارة في بيان صحفي لها، المسافرين القادمين من الخارج الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الالتزام بضوابط الحجر المنزلي مدة 14 يوما من تاريخ قدومكم الى قطاع غزة.

2. تحديد الادوات الشخصية الخاصة بكم وعدم مشاركتها مع أفراد الأسرة مثل( منشفة الوجه، فرشة الاسنان، الملابس الشخصية، الاطباق ، الملاعق، الاكواب).

3. عند الجلوس مع افراد الاسرة المحافظة على مسافة كافية أقلها متراً واحداً.

4.عدم الاختلاط مع الأخرين واستقبال التهاني والامتناع عن التقبيل.

5. عند ظهور أعراض مثل ( ارتفاع في درجة الحرارة، احتقان في الحلق، حكة جافة أو سعال) يجب اتباع التعليمات التالية: