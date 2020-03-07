بسبب كورونا.. الفاتيكان: إقامة صلاة الأحد عبر الفيديو

أصدر بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس الثاني، قرارًا بإقامة صلاة الأحد عبر الفيديو، عقب انتشار فيروس كوروناّ.

ووفق الفاتيكان، سيلقي فرنسيس عظته الأسبوعية يوم الأحد عبر البث المباشر وليس في ساحة القديس بطرس بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الفاتيكان، إن البابا فرنسيس لن يلقي العظة على الحشود من شرفة تطل على ساحة القديس بطرس ولن يعقد لقاءه العام هناك يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيعقد الحدثان دون مشاركة من عامة الشعب من داخل الفاتيكان.

ولأول من تولي البابا منصبه، ألغى رحلة اعتكاف سنوية، في حين عزا الفاتيكان السبب إنه يعانى فقط من نزلة برد "دون أعراض لها صلة بأي أمراض أخرى".