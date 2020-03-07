جدول الدروس الخاصة بطلبة الثانوية العامة على صوت التربية و التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، عن جدول الدروس الخاص بطلبة الثانوية العامة.

وأوضحت، الوزارة، في بيان صحفي، أن الإذاعة ستبث مباشرة لمدة ساعة ونصف في جميع المباحث يوميًا ولجميع الفروع حسب الجدول التالي:

السبت ٣-٤:٣٠ رياضيات أدبي

٥-٦:٣٠ تربية إسلامية جميع الفروع

٧-٨:٣٠ تكنولوجيا علمي

الأحد ٣- ٤:٣٠ القرآن الكريم- شرعي

٥-٦:٣٠ الأحياء

٧-٨:٣٠ الثقافة العلمية

الإثنين ٣- ٤:٣٠ تاريخ

٥-٦:٣٠ كيمياء

٧-٨:٣٠ محاسبة

الثلاثاء ٣- ٤:٣٠ الفقه وأصوله

٥-٦:٣٠ المشاريع الصغيرة

٧-٨:٣٠ تكنولوجيا أدبي

الأربعاء ٣- ٤:٣٠ الحديث الشريف

٥-٦:٣٠ الإدارة والاقتصاد

٧-٨:٣٠ الفيزياء

الخميس ٣- ٤:٣٠ رياضيات ريادة

٥-٦:٣٠ لغة عربية جميع الفروع

٧-٨:٣٠ جغرافيا

الجمعة ٥:٣٠- ٧ لغة انجليزية جميع الفروع

٧:٣٠ - ٩ رياضيات علمي.