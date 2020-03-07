السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا، اليوم السبت، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين. وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"

ويأتي هذا القرار عقب إغلاقه موقتا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن لا يزال قرار تعليق العمرة غير المسبوق قائما منذ إعلانه الأربعاء الماضي.

وقالت إن المئات شاركوا، اليوم السبت، في الطواف حول الكعبة التي بقيت محاطة بالحواجز.

وأضافت "واس" ان المنطقة الفاصلة بين الصفا والمروة التي يقصدها المسلمون مازالت مغلقة خلال مراسم العمرة، في حين سمح للناس بدخول مسجد مكة الكبير والمسجد النبوي في المدينة لأداء الصلوات اليومية.

ويتم إغلاق المسجدان بعد ساعة من صلاة العشاء للسماح بالتنظيف والتعقيم قبل فتحهما مرة أخرى الفجر.

ووفق "واس"، سيتم حصر الدخول إلى المملكة من الإمارات العربية المتحدة والكويت "موقتا" في مطارات الرياض وجدة "غرب" والدمام "شمال شرق".

وأعلن وزير الرياضة السعودي تعليق المشاركة العامة في جميع الفعاليات الرياضية اعتبارا من اليوم السبت حتى إشعار آخر.