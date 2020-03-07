الاتصالات تقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم في حال تأخر سداد الفواتير

أكدت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، اليوم السبت أنه وفي ظل التطورات المتسارعة والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أنها قررت عدم اتخاذ اي إجراءات تتعلق بفصل الخدمات التي تقدمها شركاتها "جوال بالتل حضارة "لأهالي بيت لحم، في حال تأخرهم عن سداد الفواتير المستحقة عليهم.

و قالت المجموعة في بيان صدر عنها، أن هذا القرار يأتي ادراكاً منها لأهمية استمرار خدمات الاتصالات في المدينة التي تتعرض لإجراءات تتعلق بالصحة العامة، مشيرة بهذا الصدد إلى أن توفر الاتصالات هو أحد أبرز المنافذ التي تعزز تواصل الاهالي مع بعضهم ومع المجتمع المحلي.

و لفتت الى أنها تتابع التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس في المحافظات الفلسطينية عن كثب، كما انها تشارك الجهات الرسمية والجهات المختصة الجهود المبذولة في سبيل التغلب على الفيروس، مؤكدة بأنها لن تدخر جهدا في سبيل مساعدة المواطنين.

كما اشادت مجموعة الاتصالات بقرارات الحكومة التي وصفتها بالدقيقة ، مشددة على أن إدارة الجهات الرسمية لهذا الموضوع تتسم بكفاءة عالية، داعية المواطنين بضرورة عدم المبالغة بالإجراءات الاحترازية أو الانجرار وراء الشائعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختص