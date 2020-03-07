الغرفة التجارية في بيت لحم تشكل لجنة طوارئ لمواجهة كورونا

شكلت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، اليوم السبت، لجنة طوارئ من أعضاء مجلس الإدارة لموجهة فيروس كورونا.

وقالت الغرفة التجارية في بيان صحفي لها، أن اللجنة تعمل على مدار 24 ساعة للمتابعة والتنسيق مع الجهات الرسمية، مشيرة إلى أنها قررت أيضا العمل على توفير المواد المعقمة والأدوات الوقائية من اجل توزيعها في المحافظة بالتنسيق مع لجنة الطوارئ.

ودعت أعضاء الهيئة العامة للغرفة والتجار ورجال الاعمال لتحمل المسؤولية الاجتماعية سواء بالتبرعات العينية أو المالية أو من اجل توفير كل ما يلزم لمواجهة فيروس كورونا.

وتابعت في بيانها: "نطمئن المواطنين ان مخزن السلع الأساسية متوفر ولا يوجد داعٍ للقلق".