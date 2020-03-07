المنظمات الاهلية تدعو للالتزام بحالة الطوارئ التي اقرها الرئيس

دعت شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة للالتزام بحالة الطوارئ التي أقرها مرسوم الرئيس محمود عباس والإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، لمواجهة فيروس كورونا و منع انتشاره.

و طالبت الشبكة خلال اجتماع عقد اليوم السبت بمقرها في مدينة غزة بمشاركة ممثلي منظمات اهلية وحقوقية وصحية لمناقشة التطورات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس الكورونا، بتوحيد الجهود من أجل مواجهة فيروس كورونا من خلال تشكيل لجنة وطنية موحدة تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات حقوق الإنسان ذات العلاقة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمشكلة.

كما دعت كافة المنظمات الأهلية والهيئات الوطنية إلى ضرورة تأجيل تنظيم كافة النشاطات والفعاليات الجماهيرية مثل الورشات والمؤتمرات والاجتماعات الموسعة إلى إشعار آخر ، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للتوعية والتثقيف الجماهيرية بأخطار العدوى وانتشار الفيروس والإجراءات التي يجب اتباعها لمواجهة الفيروس.

و أكدت الشبكة على أهمية دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة أوضاع من يتم حجزهم في الحجر الصحي ومن هم في أماكن الاحتجاز مثل السجون.

كما ناشدت الهيئات المانحة إلى توفير الدعم اللازم للجهود المبذولة لمواجهة فيروس الكورونا.

و دعت شبكة المنظمات الاهلية وسائل الإعلام إلى توجيه الجهود من أجل التثقيف وتوعية الجمهور بالإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة فيروس الكورونا، كما دعت كافة الجهات إلى احترام حق المواطن للحصول على المعلومات والعمل على نشر معلومات دقيقة وتوخي الحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة واحترام خصوصية المواطن في الحالات التي يتم احتجازها .