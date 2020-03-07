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الغرفة التجارية: الثلاثاء المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:35 - 07 مارس 2020
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في قطاع غزة، بأن الموعد النهائي لاستقبال طلبات التصاريح المرجعة من الشؤون المدنية خلال أشهر 5،6،7،8/2019 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020، مؤكدة بأنه لن يتم استقبال أي طلبات بعد هذا الموعد.

وطلبت الغرفة في بيان لها اليوم السبت، المواطنين الذين لهم أسماء بالكشوفات بالتوجه إلى مقرات الغرف التجارية بقطاع غزة، للتقديم وفق الشروط التالية:

• إحضار صورة الهوية التي تم ختمها من الشؤون المدنية بملاحظات الارجاع

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على أسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

ونوهت بأن أخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح 2000 التجارية فما فوق كان يوم الخميس الماضي الموافق 5/3/2020، مؤكدةً أنه لن يتم استقبال أي طلب من تلك التصاريح خلال الفترة القادمة.

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