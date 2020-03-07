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إدخال معدات طبية خاصة لغزة بإجراء فحوصات فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:24 - 07 مارس 2020
تعبيرية تعبيرية
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أدخلت معدات خاصة، اليوم السبت، في إجراء الفحص المخبري لفيروس "كورونا"، لقطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وأوضحت مصادر محلية، ان إدخال المعدات الخاصة تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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