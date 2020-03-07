آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاحد

أعلنت وزارة الداخلية و الامن الوطني بقطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاحد سيكون للمتبقي من الثامنة حتى الثالثة عشر (الرقم 100) من كشف (2020/7).

و دعت الوزارة المسافرين للتواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مناشدة جميع المسافرين للالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.