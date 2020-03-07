"عائلة الفالح" تدعو الحكومة لاعدام أحد ابنائها بعد قتل زوجته صفاء شكشك

أعلنت عائلة الفالح، استنكارها للجريمة البشعة، التي ارتكبها احد ابنائها بقتل زوجته صفاء شكشك، و ذلك عقب أسابيع من الحادثة الأليمة التي استيقظت عليها مدينة غزة.

و أدانت العائلة الجريمة البشعة واللاإنسانية واللاأخلاقية التي اقترفها أحمد الفالح بقتل زوجته المغدورة صفاء كمال شكشك ظلماً وافتراء.

وأكدت العائلة، في بيان لها خصص لتقديمه في جلسة "الجاه" التي عقدت بين العائلتين، أنها بريئة براءة تامة كاملة من القاتل، وأنها لا تساريه ولا تقدم له أي نوع من المساعدة القانونية أو حتى الزيارة أو حتى التعرف عليه.

وطالبت العائلة في بيانها، الجهات المعنية الحكومية بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المدعو وهو الإعدام حتى يكون عبرة وعظه لكل من تسول له نفسه التطاول على الأنفس البريئة.

وأضافت: "إن اهدار دم الجاني ومطالبة ولي الأمر بالقصاص وإن لم يتم القصاص لولي المجني عليه حق ممارسة العدالة الفردية"، داعية الله أن يتغمد الله بواسع رحمته المغدورة صفاء شكشك وأن يرحهما وأن يدخلها الجنات العلي وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.



