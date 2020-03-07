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جمعية رجال الاعمال بغزة تعلق اللقاءات والاجتماعات بسبب فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:20 - 07 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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قررت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، اليوم السبت 7/3/2020، تعليق وتأجيل جميع اللقاءات والاجتماعات، إلتزامًا بقرار رئيس السلطة محمود عباس، بفرض حالة الطوارئ القصوى لمدة ثلاثين يومًا، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الجمعية، في بيان لها، انها علقت كافة اللقاءات والورشات والاجتماعات الخاصة بفئة التجار ورجال الاعمال.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن حالة الطوارئ وتتضمن رزمة إجراءات احترازية، بإغلاق كافة المؤسسات باستثناء المستشفيات، والحد من التجمهرات والتنقل، للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة سبعة اشخاص في بيت لحم.

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