فيسبوك تغلق مكاتبها في لندن بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا

أغلقت شركة فيسبوك العالمية، اليوم السبت، مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن، مؤقتاً، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال فيسبوك في بيان له، :"إنه بعد التأكيد من معلومات تفيد بإصابة أحد موظفيها قادم من سنغافورة بفيروس كورونا، قررنا إغلاق المكاتب".

وأضافت الشركة الافتراضية، ان قرار الاغلاق يأتي من أجل القيام بعميات تعقيم شاملة في المقر.

وأشار البيان إلى أن موظفي الشركة سيعملون بآلية العمل عن بعد من منازلهم، ريثما يتم الحد من انتشار الفيروس في بريطانيا.

يشار إلى ان منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم السبت، وفاة 100 شخص وإصابة 2873 حالة جديدة خلال الساعات الأخيرة، فيما تعتبر الجمهورية الصينية منشأ الفيروس، الذي تم اكتشافه مطلع العام الحالي.