أمريكا تفرض حجراً صحياً على الدولار لـ60 يوماً

أعنلت ولاية واشنطن الأمريكية، عن فرض حجر صحي على العملة الأمريكية الورقية (الدولار) ل60 يوماً، التي تأتي بالتحويل وشركات النقل والحدود كافة، حول البلاد، وتحديداً من التي كانت قد تواجدت في قارة آسيا، في محاولة جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

أكد المصرف المركزي الأمريكي، وعبر بيان رسمي، أن،" العملة الورقية (الدولار) سيتم حجزها لمدة 60 يوماً، لكون الولاية، قررت هذا، كإجراء وقائي في المعاملات مع العملة الورقية القادمة من آسيا".

وبين الأطباء أن هذا الإجراء مفيد في الوقاية من الإصابة بالفيروس، ما قد يمهد لتعميه ليشمل ولايات جديدة، في الولايات المتحدة.

وكان المصرف المركزي في كوريا الجنوبية، في وقت سابق، قد قرر إيداع الأوراق المالية المتداولة ببعض الأقاليم في الحجر الصحي، وهو ما فعلته الصين أيضاً.