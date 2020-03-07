9 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة من الأسر داخل سجون الاحتلال

دخل تسعة أسرى فلسطينيين اليوم السبت 7/3/2020 ، أعوامًا جديدة من الاسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، دخول تسعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال.

والأسرى، هم:

◼الأسير عز الدين خالد حسين حمامرة من قرية حوسان في بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.

◼الأسير عصام أحمد محمود زين الدين (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال، وهو من سكان مدينة نابلس.

◼الأسير أنس قاسم فلاح الأقرع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2016، وأمضى أربعة أعوام داخل السجون، من سكان مدينة نابلس.

◼الأسير عمار ياسر سعيد عيسى قزموز من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

◼الأسير محمد بشير نصري محمد أبو الرب من جنين المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

◼الأسير محمد درويش عمر الكردي (33 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون.

◼الأسير نضال عيد تيم مشعل (38 عامًا) من القدس المحتلة، المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

◼الأسير فارس محمد عيد العصار (40 عامًا) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 10 أعوام، من سكان قطاع غزة.

◼والأسير سميح ماهر سلامة الحداد (34 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا، وهما معتقلان منذ عام 2006، وأمضيا 14 عامًا في السجون، من سكان قطاع غزة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، فيما يعيشوا في معتقلات تفتقر لأدنى المتطلبات المعيشية والصحية.