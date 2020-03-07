وفاة النائبة الإيرانية فاطمة رهبر بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الايرانية اليوم السبت ، 7/3/2020 عن وفاة النائبة الإيرانية فاطمة رهبر، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بوفاة النائبة في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر، إثر تدهور حالتها الصحية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران إلى 124 بعد وفاة 17 شخص خلالـ 24 ساعة الأخيرة.

وكانت الصحة الإيرانية قد أعلنت يوم الخميس الماضي، وفاة المستشار في وزارة الخارجية حسين شيخ الإسلام، جراء فيروس كورونا.

يشار إلى أن النائبين الإيرانيين محمد مير محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، والنائب محمد علي رمضاني، قد توفيا الأسبوع الماضي، جراء تدهور اوضاعهما الصحية بسبب فيروس كورونا.