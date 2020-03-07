آلية السفر عبر معبر رفح غدٍ الاحد الموافق 8/3/2020

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت 7/3/2020، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد الموفق 2020/3/8.

وأوضحت الداخلية، ان سفر غدٍ سيكون للحافلات المتبقي من الثامنة حتى الثالثة عشر (الرقم 100) من كشف (2020/7).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ولفت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

واهابت الداخلية المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ودعت الداخلية بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة اسماء المسافرين، اضغط هنا.