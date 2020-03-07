بلدية رام الله تُعقم المؤسسات وأماكن العبادة لمواجهة فيروس كورونا

أجرت بلدية رام الله بالضفة المحتلة، اليوم السبت 7/3/2020، سلسلة إجراءات وقائية من فيروس كورونا، حيثُ عملت على تعقيم عدد من المؤسسات وكافة المساجد والكنائس وبيوت المسنين، خيشةً من انتشار الفيروس.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية، بعد عقد المجلس البلدي لرام الله جلسة طارئة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا".

وقالت البلدية في بيانها، :"إنها عقمت كل أماكن العبادة، ومبنى دار بلدية رام الله، في المرحلة الأولى من الخطة التي وضعتها لمواجهة (كورونا)".

وأضافت، ان التعقيم شمل مركز خدمة الجمهور ومكاتب الموظفين والخدمات العامة في دار بلدية رام الله.

وأشارت البلدية إلى أنها شكلت فريق طوارئ خاص بمتابعة وتنفيذ قرارات المجلس البلدي، لافتةً إلى أن المرحلة الثانية من التعقيم سيشمل بيوت المسنين والجمعيات ومرافق البلدية.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد، :"إنّهم حريصون على سلامة المواطنين، عبر اتخاذ إجراءات احترازية وقائية".

وأضاف، ان البلدية قررت تعقيم وتنظيف حاويات النفايات ومحيطها وسيارات نقل النفايات وضمان ترحيل النفايات كالمعتاد.

ودعت البلدية المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الحكومة، ومتابعة الصفحات الرسمية للحكومة وعدم التعامل مع الإشاعات بخصوص ما يتداول عن فيروس كورونا.

وقرر مجلس بلدية رام الله اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وهي:

- تأجيل كافة الفعاليات التي تنظمها البلدية والتي كانت مجدولة خلال شهر آذار.

- إغلاق مرافق البلدية التالية: مركز رام الله للمعلومات السياحية، منتدى الخبرات، مجمع رام الله الترويحي، قصر رام الله الثقافي، قاعة البلدة القديمة، المسرح البلدي، الحدائق العامة.

-انتظام جمع النفايات وترحيلها.

-المساهمة في التوعية العامة والتنسيق والتشاور مع مختلف المستويات، وانتظام تقديم الخدمات الأساسية مع وضع احتمالات متعددة.