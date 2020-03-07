استشهاد مواطن فجر اليوم يرفع عدد شهداء حريق النصيرات لـ11 شهيداً

اعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم السبت 7/3/2020 ، عن استشهاد المواطن سعيد عبدالرحمن سعيد خواص 65 عام متأثراً بإصابته في حادث حريق النصيرات الذي وقع يوم الخميس الماضي .

وقالت الصحة انه بالإعلان عن وفاة خواص يرفع عدد الشهداء الى 11 شهيداً ، وأكثر من 54 جريحاً بينهم 14 بحالة حرجة .

ويشار الى ان حريقاً ضخماً اندلع يوم الخميس الماضي في سوق النصيرات وسط قطاع غزة نتيجة تسرب 3 طن غاز مما أدى الى فاجعة كبيرة ادت الى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى وتضرر العديد من الممتلكات .

وبعد مطالبات بضرورة محاسبة المتسببين بالحريق، وكشف ملابسات الحادث اعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم السبت، عن وجود قرار واضح بمحاسبة كل من تسبب في وقوع حادث النصيرات الأليم تقصيراً كان أو جشعاً أو سوء تقدير

وقال معروف ، نحن بإنتظار نتائج التحقيق النهائية حتى يكون الامر قطعيًا في توجيه المسؤولية موضحاً انه كل ساعة هناك جديد يكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.

وبين ان اللجنة الفنية تحقق هندسيًا وجنائيًا واستعانت بشهود عيان وتسجيلات كاميرات المراقبة إضافة للتحليل الفني لمسببات الحريق بناء على مخلفاته بحسب الدفاع المدني.

ويشار الى ان حريق ضخم وقع الخميس الماضي بالنصيرات وسط قطاع غزة ، مما ادي لوفاة 10 مواطنين وإصابة 54 آخرين بينهم 14 آخرين بحالة خطيرة .