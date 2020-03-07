حكومة غزة: قرار بمحاسبة كل من تسبب بوقوع حريق النصيرات وبانتظار التحقيقات

أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم السبت 7/3/2020، عن وجود قرار واضح بمحاسبة كل من تسبب في وقوع حادث النصيرات الأليم تقصيراً كان أو جشعاً أو سوء تقدير.

وقال معروف ، نحن بإنتظار نتائج التحقيق النهائية حتى يكون الامر قطعيًا في توجيه المسؤولية موضحاً انه كل ساعة هناك جديد يكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.

وبين ان اللجنة الفنية تحقق هندسيًا وجنائيًا واستعانت بشهود عيان وتسجيلات كاميرات المراقبة إضافة للتحليل الفني لمسببات الحريق بناء على مخلفاته بحسب الدفاع المدني.

ويشار الى ان حريق ضخم وقع الخميس الماضي بالنصيرات وسط قطاع غزة ، مما ادي لوفاة 10 مواطنين وإصابة 54 آخرين بينهم 14 آخرين بحالة خطيرة .