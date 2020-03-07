تعليمات بشأن دوام المؤسسات في بيت لحم

اعلنت مدينة بيت لحم، اليوم السبت 7/3/2020، عن استمرار تعليق الدوام في جميع مرافق المؤسسات الرسمية باستثناء القطاع الصحي، حتى مساء الاثنين المقبل، خشيةً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، "إنّ قرار إغلاق المؤسسات، التزامًا مع حالة الطوارئ العامة داخل البلاد".

وأضاف حميد، أن العشرات من القوى الامنية انتشرت في المحافظة للتقليل من حركة الأشخاص، إلا للضرورة.

وأشار إلى أنّ القوات الأمنية تمنع أي الحالات المشتبه بها من الدخول أو الخروج، لافتًا إلى أن لجنة الطوارئ العليا في المحافظة تقييم الاوضاع وترفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية

يذكر أن الرئيس محمود عباس، قد أصدر مرسوم رئاسي يعلن فيه حالة الطوارئ القصوى بأنحاء كافة الوطن، وإغلاق كافة المؤسسات لمنع انتشار فيروس كورونا.