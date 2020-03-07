السعودية تفتح الطواف لغير المعتمرين اليوم

أصدر العاهل السعودي امس الجمعة 6/3/2020 قراراً ملكياً يسمح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر اليوم السبت.

قالت وكالة الأنباء السعودية ان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمر بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وبين السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ولفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت، الأربعاء الماضي، إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ويشار الى ان وزارة الخارجية السعودية أعلنت ، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.