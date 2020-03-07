"كورونا" يشل الاراضي الفلسطينية وإغلاق كافة المدارس والجامعات بغزة اليوم إحترازياً

تشهد كافة الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة ، حالة من الشلل التام طالت المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وتعليق الدوام الاداري والاكاديمي ، بعد الإعلان عن جملة من القرارات الاحترازية جراء اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة .

الضفة المحتلة ، تشهد شلل تام بعد اعلان رئيس السلطة الفلسطينية تعليق المؤسسات الحكومية والمدارس الجامعات لمدة ثلاثين يوماً خشية انتشار الفيروس ، وسط اتخاذ جملة من التدابير الصارمة .

ويشهد قطاع غزة حالة من الشلل التام وخاصة بعد الاعلان عن اغلاق المؤسسات التعليمية والجامعات اليوم السبت "كإجراء احترازي ، والقرار بشأن باقي الايام مساء الأحد في مدارس حكومة غزة و"الاونروا".

وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أعلنت تعليق الدوام في مدارس محافظات غزة اليوم السبت 7 مارس 2020 كإجراء احترازي وسيتم تقييم الأمور مساء الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الدوام في الأيام التالية.

يشار إلى أن غالبية المؤسسات التعليمية الجامعية أعلنت تعليق الدوام حتى اشعار اخر، ومدارس الأونروا.

أعلن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" إغلاق كافة المدارس التابعة لها في فلسطين حفاظا على الطلبة والمعلمين وخوفا من انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف ٧ حالات في بيت لحم.

وقالت الوكالة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية وعربية "تماشياً مع قرارات وكالة الغوث الدولية، قررت الأونروا إغلاق كافة مدارس الأونروا لثلاثين يوما (30) ،وستعوض الأونروا كافة الأيام الضائعة وذلك بتمديد العام الدراسي نتمنى السلامة للجميع".

في السياق، قال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن الوكالة قررت تعطيل كافة مدارسها في قطاع غزة اليوم السبت، تماشيا مع القرار الرسمي، كإجراء احتياطي.

وأضاف أبو حسنة أنه سيتم دراسة تطورات الأوضاع، وبحث حيثيات الموضوع مع الجهات الرسمية الفلسطينية، ومنظمة الأمم المتحدة من جهة أخرى، وبناء على ذلك سنقرر استئناف الدوام كالمعتاد، أو تعطيل المدارس.

تعليمات الصحة

وكانت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أصدرت تعميمًا هامًا بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الفيروس.

أكدت الصحة في بيان لها، على إجراء الحجر المنزلي لكافة العائدين الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري باعتبارها ضرورة صحية لسلامة المجتمع.

ودعت جميع المواطنين عدم مغادرة قطاع غزة الا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم ومنعهم من الاصابة عند اختلاط الاشخاص.

وشددت على أهمية التزام المواطنين بإجراءات السلامة المتبعة والتقيد بها كواجب ديني وأخلاقي ومسؤولية وطنية.

ودعت كافة المواطنين للاتصال على الرقم المجاني ( 103 ) للاستفسار أو الابلاغ عن أي تطورات صحية، مشيرةً إلى أنه سيكون فريق الطب الوقائي جاهزاً لمساعدة المواطنين.

















































































