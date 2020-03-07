ارتفاع عدد الإصابات في (إسرائيل) بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد تشخيص إصابة جديدة لسائحة فرنسية.

وأفادت ما تسمى بـ"وزارة الصحة الإسرائيلية"، بارتفاع إصابات كورونا إلى 22 حالة.

وكانت الصحة الإسرائيلية قد سجلت أمس الجمعة، خمسة إصابات، بعد ان عادوا من زيورخ ومدريد والنمسا.

وكان الاحتلال قد أعلن الأسبوع الماضي، حظر دخول الأجانب من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا إلى (إسرائيل)، مع فرض الحجر الصحي على العائدين من هناك ودول أوربية أخرى.

يُشار إلى ان سلطات الاحتلال تواصل حجز أكثر من خمسة آلاف إسرائيلي في الحجر المنزلي، وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.