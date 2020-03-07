الكويت الرحلات الجوية مع 7 دول بسبب فيروس كورونا

أوقفت دولة الكويت جميع رحلات الطيران مع سبعة دول جديدة اليوم السبت 7/3/2020، منها ثلاثة دول عربية، لمدة أسبوع، خشيةً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، حظر الرحلات الجوية من وإلى (مصر، لبنان، سوريا، سريلانكا، الهند، الفلبين، بنعلاديش).

وأكد مجلس الوزراء، على منع دخول القادمين من أي جنسية إلى الكويت، على ان يسمح للكويتيين فقط من تلك الدول داخل البلاد، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم.

إلى ذلك، أعلنت الامارات عن تماثل الشفاء لحالتين جديدتين من فيروس كورونا، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 45 حالة، وفق وزارة الصحة الإماراتية.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت اليوم السبت، وفاة 100 شخص وإصابة 2873 خلال الساعات المقبلة، فيما حذرت من حظر السفر حال وصلت الأمور لدرجة الوباء.