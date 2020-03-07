21 إصابة بفيروس "كورونا" على متن طائرة سياحية قبالة "كاليفورنيا

أكد مايك بنس ، نائب الرئيس الأميركي امس السبت6 /3/2020 عن تشخيص إصابات بفيروس "كورونا" لدى 21 شخصا على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا ، مشيراً الى وجود جهود لمكافحة الفيروس المستجدّ في الولايات المتحدة.

وقال بنس ان عينات أُخذت، الخميس، من 46 شخصا وإن 21 من بينهم "ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا" ، موضحاً خلال مؤتمر صحفي ان 19 من أفراد الطاقم مصابين واثنين من ركاب سفينة "غراند برنسيس"، التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم.

وأشار بنس الى انه فور وصول السفينة "سيتم إجراء فحوص لجميع الركّاب مجددا" لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس، على أن يوضع المصابون في الحجر الصحي، بحسب ما قال بنس.

وبين أن الطاقم يجب أن يبقى معزولا على السفينة، بينما ستجرى الفحوص للركاب داخل قواعد عسكرية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال صباح الجمعة من البيت الأبيض "إنها سفينة كبيرة، يتوجب علينا اتخاذ قرار مهم".

وكانت ولاية واشنطن اعلنت أن شخصا توفي بفيروس كورونا هناك ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض في الولايات المتحدة إلى 15.