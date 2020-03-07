ثلاثة أسرى من الجهاد يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 7/3/2020؛ أن ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ دخلوا أعواماً جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الصهيوني. وأضافت مهجة القدس أن الأسرى هم:

الأسير المجاهد محمدبشير نصري محمد أبو الرب (45 عاماً)؛ من بلدة قباطية قضاء جنين، وهو أعزب؛ أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة (24) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

الأسير المجاهد عمار ياسر سعيد عيسى "قزموز" (41 عاماً)؛ من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وهو أعزب؛ أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة (23) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

الأسير المجاهد سميح ماهر سلامة الحداد (35 عاماً) من حي الشجاعية بمدينة غزة، وهو أعزب، أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال، واعتقله قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (20) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي.