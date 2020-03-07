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سعر صرف العملات مقابل الشيقل اليوم السبت 7/3/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:34 - 07 مارس 2020
رابط فحص 100 دولار من قطر رابط فحص 100 دولار من قطر
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تشهد اسعار صرف العملات اليوم السبت 7/3/2020 استقراراً مقابل سعر صرف الدولار حيث جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل "الإسرائيلي"  على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل: 3.46 شيكل

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل : 4.90 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل : 3.86 شيكل

سعر الجنيه المصري مقابل الشيقل : 0.22 شيكل

ويشار الى ان اسعار صرف العملات مقابل الشيقل تشهد ارتفاعاً طفيفاً منذ عدة ايام بعد انخفاض كبير على سعر صرفها وسط ظروف اقتصادية صعبة في الاراضي الفلسطينية .

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