سعر صرف العملات مقابل الشيقل اليوم السبت 7/3/2020

تشهد اسعار صرف العملات اليوم السبت 7/3/2020 استقراراً مقابل سعر صرف الدولار حيث جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل "الإسرائيلي" على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل: 3.46 شيكل

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل : 4.90 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل : 3.86 شيكل

سعر الجنيه المصري مقابل الشيقل : 0.22 شيكل

ويشار الى ان اسعار صرف العملات مقابل الشيقل تشهد ارتفاعاً طفيفاً منذ عدة ايام بعد انخفاض كبير على سعر صرفها وسط ظروف اقتصادية صعبة في الاراضي الفلسطينية .