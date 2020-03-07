صحة غزة تصدر تعميمًا هامًا بشأن فيروس كورونا وتدعو المواطنين لعدم مغادرة القطاع

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تعميمًا هامًا بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الفيروس.

أكدت الصحة في بيان لها، على إجراء الحجر المنزلي لكافة العائدين الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري باعتبارها ضرورة صحية لسلامة المجتمع.

ودعت جميع المواطنين عدم مغادرة قطاع غزة الا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم ومعنهم من الاصاية عند اختلاط الاشخاص.

وشددت على أهمية التزام المواطنين بإجراءات السلامة المتبعة والتقيد بها كواجب ديني وأخلاقي ومسؤولية وطنية.

كماودعت كافة المواطنين للاتصال على الرقم المجاني ( 103 ) للاستفسار أو الابلاغ عن أي تطورات صحية، مشيرةً إلى أنه سيكون فريق الطب الوقائي جاهزاً لمساعدة المواطنين.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسم رئاسي يعلن فيه حالة الطوارئ القصوى في كافة إنحاء الوطن وإغلاق جميع المؤسسات المختلفة لمدة شهر كاملاً، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" قد أعلنت إغلاق كافة المدارس التابعة لها في فلسطين حفاظًا على الطلبة والمعلمين وخوفا من انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف ٧ حالات في بيت لحم.