الطقس: ارتفاع الحرارة حتى الثلاثاء

قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم السبت 7/3/2020، ان الطقس غائم جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يوم غد الاحد 8/3/2020: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 9/3/2020 : الطقس غائم جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، فيكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.