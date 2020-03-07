وفاة 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

توفي نحو 100 شخص بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم ، فيما ارتفع عدد الإصابات للآلاف خلال 24 ساعة الماضية، حول العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، وفاة 100 شخص، وإصابة 2873 حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد لـ100 ألف إصابة.

وأشارت إلى أنه يجري العمل على تطوير لقاحات مضادة بينما ينتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحًا للفيروس، لافتةً إلى أنه من غير المتوقع توقف انتشار الفيروس في الصيف المقبل.

ودعت المنظمة، دول العالم لتضافر الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدةً على حظر السفر بين الدول في حالات الوباء كإجراء احترازي.