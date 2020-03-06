القيادي عدنان يحذر من إعلان المناضل حسام خضر الاضراب عن الطعام في سجون السلطة

زار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الجمعة، منزل المناضل حسام خضر في مخيم بلاطة بعد قيام الأجهزة التابعة للسلطة باقتحام بيته واعتقاله. معرباً عن تضامنه الكامل مع العائلة.

ودان الشيخ عدنان بشدة اعتقال المناضل حسام خضر، مطالباً بإطلاق سراح المناضل حسام خضر فورا، محذرا من تدهور حالته الصحية في حال إعلانه الاضراب عن الطعام كما أبلغت بذلك الجهات الحقوقية التي سمح لها اليوم بزيارة المناضل حسام خضر في المعتقل.

ودعا القيادي عدنان لصون وحماية الحقوق والحريات ووقف كل أشكال التعدي على حرية الرأي والتعبير وحق العمل السياسي.