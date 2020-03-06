تعليم رام الله يتخذ خطوات خلال فترة اعلان الطوارئ لمدة شهر

أكدت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم، عن تعطيل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للمدارس ومديريات التربية التي تداوم يوم غد السبت، وذلك في إطار تفعيل لجنة الطوارئ المركزية التي تعقد اجتماعاتها برئاسة وزير التربية والتعليم وتتابع عن كثب متطلبات التعامل مع الظروف وانعكاساتها على العملية التربوية.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، :" عطفاً على مرسوم الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في جميع محافظات الوطن لمدة شهر لمواجهة فايروس كورونا، وبناء على قرار الحكومة تعطيل المدارس ورياض الاطفال والمعاهد والجامعات، وانطلاقا من تحقيق مصلحة الطلبة الفضلي والعمل على الاستفادة من فترة الطوارئ في اعداد الخطط الاستثنائية لمعالجة التبعات المترتبة عليه فقررت الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الطلبة ما فاتهم من حصص دراسية بسبب الانقطاع عن المدرسة بعد الانتهاء من فترة الطوارىء والعودة إلى المدارس، وذلك في ضوء ما تقرره الوزارة من خلال متابعتها للأوضاع ودراستها للخيارات التي من شأنها رفد المعلمين والمدارس بآليات ملائمة لتعزيز التواصل مع الطلبة في هذه الظروف الطارئة وبقائهم في حالة الاتصال بالمعرفة.

ودعت الوزارة الإدارات المدرسية والمعلمين إلى الدوام يوم الثلاثاء القادم 10 / 3 باستثناء مدارس مدينة بيت لحم لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق المعالجة التربوية لحالة الانقطاع عن المدرسة بما يحقق عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بسلاسة.

كما دعت أولياء أمور الطلبة إلى مزيد من الاهتمام بأبنائهم من خلال الالتزام بنصائح وتعليمات الجهات الصحية المختلفة وضمن وسائل الوقاية اللازمة، وضرورة متابعة الإعلام الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والخاص بالإرشادات التربوية والتعليمية للطلبة.

وأوضح البيان أن الوزارة ستقرر شكل الدوام للمعلمين ومديري المدارس وغيرهم من الطواقم الفنية للأسابيع القادمة بما يحقق المتابعة الفاعلة لتنفيذ الخطط.

كما أوضحت الوزارة أنها ستقرر كيفية توظيف المدارس لكل ما هو متاح من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمحوسبة المرتبطة بالمناهج، في إطار ما سيصدر عن لجنة الطوارئ الوزارية خلال اليومين القادمين، واتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات الخاصة بامتحان الثانوية العامة بما يحقق مصلحة الطلبة، وتأمل الوزارة أن يستثمر الطلبة فترة الطوارىء بمراجعة ما تم قطعه في المقررات الدراسية والاستعداد للامتحان.

وأشارت إلى أن دوام الإداريين في الوزارة ومديريات التربية في المحافظات سيكون بالشكل الذي يحد من تنقلهم بين المحافظات، وبما يضمن اتاحة المجال للأمهات العاملات لمتابعة أبنائهن خلال فترة الطوارئ.

وأكدت الوزارة أن هذا الظرف يتطلب تكامل أدوار كافة شركاء أسرة التربية بما فيها أولياء الأمور والمجتمع المحلي للحفاظ على سلامة أطفالنا وهم قلب الأمر، وعلى منعة واستقرار نظام التربية والتعليم وجهوزيته للتعاطي الرشيد مع كافة المستجدات والتحديات.