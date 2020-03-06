أمريكا تكشف عن مشاركة "إسرائيل" في مؤتمر دولي بالمغرب الأسبوع الماضي

كشفت وزار الخارجية الأمريكية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي شاركت في مؤتمر دولي خاص بمكافحة الإرهاب في المغرب الأسبوع الماضي إلى جانب عشرات الدول.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حلت في المرتبة الـ25 بقائمة المشاركين الـ55 في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع التابعة لـ"عملية وارسو" والذي عقد في مراكش الأربعاء والخميس الماضيين.

وبحسب بيان ختامي مشترك نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي أمس الخميس، فقد شارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن عدد من الدول العربية، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر والأردن والكويت وعمان واليمن والدولة المضيفة المغرب وكذلك الجامعة العربية.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "إسرائيل" شاركت في المؤتمر "بنشاط"، مضيفة أن الحكومة حظرت كشف اسم المسؤول "الإسرائيلي" الذي شارك في المؤتمر لدواع أمنية.