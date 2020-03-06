ملحم: الخطوات الحكومية احترازية ولا داعي للقلق وميزانية خاصة لمواجهة كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم: أن الحكومة اتخذت اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، مضيفاً أن فلسطين ليست بمعزل عن الفيروس.

وأوضح ملحم في حديث متلفز أنه سيتم زيادة عدد مراكز الحجر الصحي في محافظات الوطن كافة، وسيتم تزويدها بالمعدات والطواقم اللازمة لمكافحة الفيروس، مؤكداً أن الحكومة رصدت ميزانية لهذا الغرض. لافتاً إلى أن الحجر الصحي ضروري لحماية الشخص نفسه ومن يحتك به لعدم انتشار المرض.

وحث ملحم المواطنين للاهتمام بالنظافة الشخصية والتوقف عن التقبيل والمصافحة، داعياً إلى عدم القلق والخوف والفزع، وأن كوادر وزارة الصحة يتتبعون آثار المخالطين من المرضى لضمان عدم اختلاطهم بالآخرين.

وأكد ملحم اغلاق مدينة بيت لحم وتكليف الأجهزة الأمنية بذلك لمنع دخول وخروج المواطنين من المدينة لمنع تفشي المرض.

يشار إلى أنه تم اكتشاف فيروس كورونا في فلسطين بتاريخ 5 مارس 2020 بإصابة 7 مواطنين اختلطوا بوفد يوناني زائر لمدينة بيت لحم، وازداد العدد ليصل 16 مصاباً في المدينة ذاتها.